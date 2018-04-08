Ещё
Стал известен гонорар Нурмагомедова за бой в UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стал известен гонорар Нурмагомедова за бой в UFC 

Рамблер 1 час назад
Фото: AP
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом UFC в легком весе, получит 530 тысяч долларов за победу над Элом Яквинтой, сообщает «Спорт-Экспресс».
Эта сумма складывается из 30 тысяч долларов, которые заплатит непосредственно UFC, основную часть покроют спонсорские контракты. Яквинта получит 280 тысяч.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, одержав победу над американцем Элом Яквинтой. Матч состоялся в ночь на 8 апреля. Нурмагомедов уже обозначил свою следующую цель: он хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером.
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой318
ЦСКА победил СКА3
Нурмагомедов обратился к Макгрегору4
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение