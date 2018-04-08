Стал известен гонорар Нурмагомедова за бой в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов , ставший чемпионом UFC в легком весе, получит 530 тысяч долларов за победу над Элом Яквинтой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Эта сумма складывается из 30 тысяч долларов, которые заплатит непосредственно UFC, основную часть покроют спонсорские контракты. Яквинта получит 280 тысяч.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, одержав победу над американцем Элом Яквинтой. Матч состоялся в ночь на 8 апреля. Нурмагомедов уже обозначил свою следующую цель: он хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером.