Стал известен гонорар Нурмагомедова за бой в UFC 

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом UFC в легком весе, получит 530 тысяч долларов за победу над Элом Яквинтой, сообщает «Спорт-Экспресс».
Эта сумма складывается из 30 тысяч долларов, которые заплатит непосредственно UFC, основную часть покроют спонсорские контракты. Яквинта получит 280 тысяч.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, одержав победу над американцем Элом Яквинтой. Матч состоялся в ночь на 8 апреля. Нурмагомедов уже обозначил свою следующую цель: он хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером.