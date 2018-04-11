Макгрегор и Мэйвэзер могут провести реванш по измененным правилам UFC

Бой может состояться в легком весе и с ограниченным набором ударов.

Звезды бокса и смешанных единоборств, американец Флойд Мэйвэзер и ирландец Конор Макгрегор , могут провести между собой реванш по измененным правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Бой состоится в легком весе, оба бойца выступят в четырехунцевых перчатках и не будут использовать удары ногами, локтями, коленями и приемы борьбы. Клинчи будут разрешены», — приводят сообщение шеф-редактора The Sports Journal Омара Аль Раиси РИА Новости

Он отметил, что никаких договоренностей о возможном бое в данный момент еще не достигнуто и никаких договоров не подписано. Редактор подчеркнул, что измененные правила обсуждались, но не более.

«Никому не интересен еще один бой по правилам бокса. Мы все знаем, что Флойд никогда не станет проводить полный бой по правилам смешанных единоборств», — написал Аль Раиси в своем Twitter.

Между тем, напомним, 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе прошел бой между ирландцем и американцем. В 10-ом раунде победу техническим нокаутом одержал боксер Флойд Мэйвэзер. После этого начали распространяться слухи о возможности его дебюта в смешанных единоборствах и проведении реванша с Макгрегором.