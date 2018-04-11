Ещё
Макгрегор и Мэйвэзер могут провести реванш по измененным правилам UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макгрегор и Мэйвэзер могут провести реванш по измененным правилам UFC 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Бой может состояться в легком весе и с ограниченным набором ударов.
Звезды бокса и смешанных единоборств, американец Флойд Мэйвэзер и ирландец Конор Макгрегор, могут провести между собой реванш по измененным правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Бой состоится в легком весе, оба бойца выступят в четырехунцевых перчатках и не будут использовать удары ногами, локтями, коленями и приемы борьбы. Клинчи будут разрешены», — приводят сообщение шеф-редактора The Sports Journal Омара Аль Раиси РИА Новости.
Он отметил, что никаких договоренностей о возможном бое в данный момент еще не достигнуто и никаких договоров не подписано. Редактор подчеркнул, что измененные правила обсуждались, но не более.
«Никому не интересен еще один бой по правилам бокса. Мы все знаем, что Флойд никогда не станет проводить полный бой по правилам смешанных единоборств», — написал Аль Раиси в своем Twitter.
Между тем, напомним, 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе прошел бой между ирландцем и американцем. В 10-ом раунде победу техническим нокаутом одержал боксер Флойд Мэйвэзер. После этого начали распространяться слухи о возможности его дебюта в смешанных единоборствах и проведении реванша с Макгрегором.
ТК «Звезда»: последние новости
Холлоуэя не допустили до боя с Нурмагомедовым Хочешь пообщаться – приеду: Нурмагомедов ответил Макгрегору за нападение на автобус Пусть в Москву приедет, там разберемся – отец Хабиба Нурмагомедова о Коноре Макгрегоре
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании94
Умер легенда «Челси»10
Пеле не приедет на ЧМ-2018 в Россию5
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение