Ещё
Доминирование Хабиба, величие Овечкина и погоня «Спартака»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доминирование Хабиба, величие Овечкина и погоня «Спартака» 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 8 апреля.
ТИТУЛ. Папаха-парень Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в главном бое турнира UFC 223 в Нью-Йорке. Яквинта подержался пять раундов, но проиграл поединок по всем статьям. Хабиб стал первым российским чемпионом UFC в легком весе. Как это событие встретила публика в «Барклайс-центре» — здесь, а как в Махачкале — здесь.
СЛОВА. «Выступлю в России, если это будет основное шоу UFC» «Макгрегор — цыпленок». Это цитата с откровенной пресс-конференции Хабиба после завоевания титула. Сразу после нее свои вопросы чемпиону задал спецкор «СЭ».
СНАЙПЕР. Александр Овечкин Трофи В регулярном чемпионате НХЛ осталось провести один матч. В предпоследний день гладкого сезона определились все участники и почти все пары плей-офф, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 49 шайб и в седьмой раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу лиги.
"ЗЕНИТ". Манчини или Семак? Колонка главного редактора «СЭ». Максим МАКСИМОВ — о ситуации с тренером «Зенита». Невский клуб накануне уступил на своем поле «Краснодару» и буксует на пятом месте турнирной таблицы РФПЛ, а СМИ снова пишут про переговоры итальянца с национальной федерацией.
ЛИДЕР. Карпин не остановил «Локо» В центральном матче воскресной части тура чемпионата России «Локомотив» на своем поле с минимальным перевесом обыграл «Ростов». Победный гол в ворота команды Валерия Карпина провел Джефферсон Фарфан. Главный преследователь железнодорожников — «Спартак» — гостит у «Анжи».
ВРАТАРЬ. Акинфеев: пора заканчивать или все только начинается? Игорю Акинфееву исполнилось 32 года. В этом возрасте многие задумываются о том, чтобы закончить с футболом. Однако есть немало случаев, когда в этом возрасте карьера игрока выходит на новый уровень.
ЧЕМПИОН. Пять элементов «Баварии» Если в субботу поражение в дерби с «Манчестер Юнайтед» не позволило «Манчестер Сити» досрочно выиграть чемпионат Англии, то в Германии никто не смог возразить «Баварии». Выделяем ключи шестого подряд успеха мюнхенцев в национальной лиге.
СЕРИЯ. СКА и Знарок на грани В Москве — шестой матч финала Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА. Обладатель Кубка Гагарина продолжит сезон только в случае победы.
Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний „Спорт-Экспресс“.
Спорт-Экспресс: последние новости
Дана Уайт: "UFC признает Яквинту чемпионом, если он победит Нурмагомедова" Отец Нурмагомедова: "Хабиб - первый в рейтинге. Фергюсон - объективно второй" Камил Гаджиев: "Яквинте будет легче морально - победы от него не ждут"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой6
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Тухель станет главным тренером «ПСЖ»
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение