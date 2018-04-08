Хабиб — чемпион UFC, Овечкин — снайпер №1, «Спартак» — в погоне за «Локо»

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 8 апреля.

ТИТУЛ. Папаха-парень Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в главном бое турнира UFC 223 в Нью-Йорке. Яквинта подержался пять раундов, но проиграл поединок по всем статьям. Хабиб стал первым российским чемпионом UFC в легком весе. Как это событие встретила публика в «Барклайс-центре» — здесь, а как в Махачкале — здесь.

СЛОВА. «Выступлю в России, если это будет основное шоу UFC» «Макгрегор — цыпленок». Это цитата с откровенной пресс-конференции Хабиба после завоевания титула. Сразу после нее свои вопросы чемпиону задал спецкор «СЭ».

СНАЙПЕР. Александр Овечкин Трофи В регулярном чемпионате НХЛ осталось провести один матч. В предпоследний день гладкого сезона определились все участники и почти все пары плей-офф, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 49 шайб и в седьмой раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу лиги.

"ЗЕНИТ" . Манчини или Семак? Колонка главного редактора «СЭ». Максим МАКСИМОВ — о ситуации с тренером «Зенита». Невский клуб накануне уступил на своем поле «Краснодару» и буксует на пятом месте турнирной таблицы РФПЛ, а СМИ снова пишут про переговоры итальянца с национальной федерацией.

ЛИДЕР. Карпин не остановил «Локо» В центральном матче воскресной части тура чемпионата России «Локомотив» на своем поле с минимальным перевесом обыграл «Ростов». Победный гол в ворота команды Валерия Карпина провел Джефферсон Фарфан . Главный преследователь железнодорожников — "Спартак" — гостит у «Анжи».

ВРАТАРЬ. Акинфеев : пора заканчивать или все только начинается? Игорю Акинфееву исполнилось 32 года. В этом возрасте многие задумываются о том, чтобы закончить с футболом. Однако есть немало случаев, когда в этом возрасте карьера игрока выходит на новый уровень.

ЧЕМПИОН. Пять элементов «Баварии» Если в субботу поражение в дерби с "Манчестер Юнайтед" не позволило «Манчестер Сити» досрочно выиграть чемпионат Англии, то в Германии никто не смог возразить «Баварии». Выделяем ключи шестого подряд успеха мюнхенцев в национальной лиге.

СЕРИЯ. СКА и Знарок на грани В Москве — шестой матч финала Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА. Обладатель Кубка Гагарина продолжит сезон только в случае победы.

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