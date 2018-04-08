Ещё
Промес: «Нурмагомедов сделал хорошую работу. Мне он очень нравится»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Промес: «Нурмагомедов сделал хорошую работу. Мне он очень нравится» 

SPORT24.ru 53 минуты назад
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, и, рассказал, что видел бой.
«Видел бой Хабиба Нурмагомедова. Он сделал хорошую работу. Мне он очень нравится», — передает слова футболиста корреспондент Sport 24.ru Максим Алланазаров.
SPORT24.ru: последние новости
Петтис отказался от повторного взвешивания перед боем с Нурмагомедовым Отец Хабиба Нурмагомедова - о том, как побить Тони Фергюсона на UFC 223 Нэйт Диас: «Нурмагомедов остался в автобусе, его поимели»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой319
ЦСКА победил СКА8
Нурмагомедов обратился к Макгрегору6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Ковальчук будет играть в НХЛ
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение