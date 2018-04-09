Интересы Макгрегора в суде защищает адвокат Родченкова

Ирландец 5 апреля совершил нападение на автобус с участниками турнира UFC 223, после которого был арестован. Суд отпустил его под залог в $50 тыс.

Заседание для определения наказания Макгрегору состоится в июне.

Ранее глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос о поединке между ставшим чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Макгрегором.