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Макгрегора в суде защищает адвокат Родченкова
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Интересы Макгрегора в суде защищает адвокат Родченкова 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Интересы ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора в суде защищает адвокат Джим Уолден. Об этом сообщает "Советский спорт".
Ирландец 5 апреля совершил нападение на автобус с участниками турнира UFC 223, после которого был арестован. Суд отпустил его под залог в $50 тыс.
Уолден также является адвокатом бывшего директора Московского антидопингового агентства, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Заседание для определения наказания Макгрегору состоится в июне.
Ранее глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос о поединке между ставшим чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Макгрегором.
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