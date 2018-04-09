Макгрегора в суде защищает адвокат Родченкова

Интересы ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора в суде защищает адвокат Джим Уолден. Об этом сообщает "Советский спорт".
Ирландец 5 апреля совершил нападение на автобус с участниками турнира UFC 223, после которого был арестован. Суд отпустил его под залог в $50 тыс.
Уолден также является адвокатом бывшего директора Московского антидопингового агентства, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Заседание для определения наказания Макгрегору состоится в июне.
Ранее глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос о поединке между ставшим чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Макгрегором.
Here's the photo. Lawyer Jim Walden (right) evidently specialises in notorious clients, from Conor (middle), to Russian doping whistleblower Grigory Rodchenkov (not pictured, in FBI protective custody). pic.twitter.com/p40IxySc6Y— Nick Harris (@sportingintel) 8 апреля 2018 г.