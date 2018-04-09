Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров в интервью «СЭ» признался, что считает стычку Хабиба Нурмагомедова с Артемом Лобовым PR-ходом. Россиянин перед турниром UFC 223 повздорил с 31-летним ирландцем российского происхождения, после чего Конор Макгрегор напал на автобус с Хабибом и другими участниками турнира ради мести.
— Подозреваю, что инцидент с Лобовым — своеобразный PR-ход, — отметил Тактаров.
— Почему же?
— Чтобы Конор Макгрегор вообще вспомнил о существовании Хабиба, нужно было напасть на его друга. Это самая действенная вещь. Я ведь попал в UFC так же. Один знакомый боксер из Сарова побил моего двоюродного брата, чтобы заманить меня. Когда нападают на близких, любой человек обозлится вдвойне — у нас завязалась драка, без которой я бы никогда не возобновил занятия единоборствами. Сначала — в джиу-джитсу, а потом выиграл титул. В любом подарке судьбы есть смысл. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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