Мейвезер посоветовал Макгрегору вести себя как джентльмен вне ринга

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший посоветовал бойцу UFC Конору Макгрегору изменить поведение в лучшую сторону. На днях ирландец с командой напал на автобус с бойцами UFC, среди которых находился россиянин Хабиб Нурмагомедов

«Достигнув высочайшего уровня, ты должен вести себя соответствующим образом. Когда мы должны были драться, то продавали бой. Миру нравилось, что делали Мейвезер и Макгрегор. Впрочем, я считаю, что за пределами ринга Конор должен вести себя как джентльмен», — приводит слова Мейвезера MMA Fighting.