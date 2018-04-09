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Мейвезер посоветовал Макгрегору вести себя как джентльмен вне ринга
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Мейвезер посоветовал Макгрегору вести себя как джентльмен вне ринга 

SPORT24.ru 38 минут назад
12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший посоветовал бойцу UFC Конору Макгрегору изменить поведение в лучшую сторону. На днях ирландец с командой напал на автобус с бойцами UFC, среди которых находился россиянин Хабиб Нурмагомедов.
«Достигнув высочайшего уровня, ты должен вести себя соответствующим образом. Когда мы должны были драться, то продавали бой. Миру нравилось, что делали Мейвезер и Макгрегор. Впрочем, я считаю, что за пределами ринга Конор должен вести себя как джентльмен», — приводит слова Мейвезера MMA Fighting.
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