Чемпиона UFC Нурмагомедова в аэропорту Махачкалы встретили около 2 тыс. человек 

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в аэропорту Махачкалы после завоевания им титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе вернулся в Махачкалу, где его встретили родственники, друзья, знакомые, односельчане и другие болельщики Нурмагомедова из разных городов и районов Дагестана, а также руководство Дагестана, главы министерств, муниципалитетов и именитые спортсмены. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы к этому шли больше 6 лет. То, что вы хотели и то, что мы хотели, случилось. Я благодарен вам, и мы постараемся вас не подводить", — обратился к собравшимся отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.
Ранее Нурмагомедов рассказал о том, что общался с футболистом мадридского "Реала" Криштиану Роналду во время подготовки к бою за титул чемпиона UFC.