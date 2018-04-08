Клуб чемпионата России «Анжи» сделает Нурмагамедову подарок 

Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Саид Абдулаев заявил, что клуб сделает подарок бойцу Хабибу Нурмагомедову, завоевавшему чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг.
"Мы постоянно находимся с Хабибом на контакте, он наш болельщик, очень часто встречаемся, бывает, что он участвует в командных мероприятиях. Мы очень рады, что он победил в чемпионате UFC, гордимся им.
Когда он будет в Махачкале, обязательно встретимся и поздравим его, пригласим на матч с «Уралом» 21 апреля, чтобы он нанес первый удар по мячу. Сделаем ему подарок, и, если он захочет, он сам расскажет, что мы ему подарили", — цитирует Абдулаева ТАСС.
7 апреля Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой на турнире UFC 223, который прошел на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, и стал чемпионом в весовой категории до 70 кг. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.