Клуб чемпионата России «Анжи» сделает Нурмагамедову подарок

Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Саид Абдулаев заявил, что клуб сделает подарок бойцу Хабибу Нурмагомедову , завоевавшему чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг.

"Мы постоянно находимся с Хабибом на контакте, он наш болельщик, очень часто встречаемся, бывает, что он участвует в командных мероприятиях. Мы очень рады, что он победил в чемпионате UFC, гордимся им.

Когда он будет в Махачкале, обязательно встретимся и поздравим его, пригласим на матч с «Уралом» 21 апреля, чтобы он нанес первый удар по мячу. Сделаем ему подарок, и, если он захочет, он сам расскажет, что мы ему подарили", — цитирует Абдулаева ТАСС