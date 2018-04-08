Президент Международной федерации самбо: «Преимущество в борцовской технике позволило Хабибу оставаться свежим»

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков поздравил россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Элом Яквинтой в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин одержал победу по решению судей.

— От имени Международной федерации самбо и всего самбистского сообщества я поздравляю Хабиба Нурмагомедова с победой, — сказал Шестаков. — В течение схватки Хабиб сумел продемонстрировать весь арсенал приемов боевого самбо — от борьбы в партере до ударной техники рук и ног. На мой взгляд, именно преимущество в борцовской технике позволило Хабибу оставаться свежим не только после первых двух раундов, прошедших в борьбе, но и в течение всего поединка.

Дело в том, что партер — это очень изматывающий вид борьбы, во время которой задействованы все группы мышц — ног, рук, спины, живота. И если спортсмен к ней не готов, не достаточно натренирован для партера, то он быстро теряет силы и запас прочности. Хабиб выбрал очень правильную стратегию на бой, которая позволила в первые 10 минут измотать противника, а потом спокойно довести матч до победы. Но я хотел бы отметить и Эла Яквинту, показавшего хорошую ударную технику. Тем не менее этого оказалось недостаточно для противодействия самбисту, ведь именно самбистам легче всего выступать в UFC: они себя чувствуют уверенно как в стойке, так и в партере. ( Михаил ПОТАПОВ

Интервью отца Нурмагомедова — «СЭ» //

Нурмагомедов победил Яквинту. Хабиб — первый чемпион UFC из России!