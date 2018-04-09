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Тяжелоатлету стало плохо на соревнованиях в Австралии
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Тяжелоатлету стало плохо на соревнованиях в Австралии 

360tv.ru 19 минут назад
Пугающий случай произошел на соревнованиях тяжелоатлетов в Австралии. Спортсмен не смог поднять штангу и довольно театрально упал на подиуме от перенапряжения. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Тяжелоатлет из Уэльса Джошуа Пэрри хотел поднять штангу весом 160 килограммов на Играх Содружества в Австралии. Во время упражнения спортсмену стало плохо, он бросил снаряд и замертво упал на пол.
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223 и завоевал титул чемпиона организации в легком весе. Он стал первым россиянином, завоевавшим этот титул.
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