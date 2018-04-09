Тяжелоатлету стало плохо на соревнованиях в Австралии

Пугающий случай произошел на соревнованиях тяжелоатлетов в Австралии. Спортсмен не смог поднять штангу и довольно театрально упал на подиуме от перенапряжения. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Тяжелоатлет из Уэльса Джошуа Пэрри хотел поднять штангу весом 160 килограммов на Играх Содружества в Австралии. Во время упражнения спортсмену стало плохо, он бросил снаряд и замертво упал на пол.