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Мэйуэзер прокомментировал арест Макгрегора
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Мэйуэзер прокомментировал арест Макгрегора 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: Christian Petersen / Getty Images
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер прокомментировал арест ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора, который атаковал автобус с участниками UFC 223 в Нью-Йорке 5 апреля. Слова боксера передает Bloody Elbow.
«Думаю, по достижению подобных высот нужно вести себя более благородно. Конечно, когда мы с ним дрались, мы оба продавали этот бой, и всем понравилось. Но вне ринга нужно вести себя как джентльмен», — заявил 41-летний спортсмен.
После нападения Макгрегор сдался полиции, затем был освобожден под залог.
В результате нападения двое бойцов UFC получили травмы и не приняли участия в поединках 7 апреля.
19 марта стало известно, что Мэйуэзер подал соответствующие документы для получения лицензии бойца MMA. 41-летний бывший чемпион мира по боксу также рассказал, что уже приступил к тренировкам.
В начале февраля было объявлено, что американец готов на бой против Макгрегора по правилам MMA. Официальная дата пока неизвестна.
В августе 2017-го между бойцами состоялся бой по правилам бокса. Американец одержал победу техническим нокаутом.
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