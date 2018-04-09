Мэйуэзер прокомментировал арест Макгрегора

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер прокомментировал арест ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора , который атаковал автобус с участниками UFC 223 в Нью-Йорке 5 апреля. Слова боксера передает Bloody Elbow.

«Думаю, по достижению подобных высот нужно вести себя более благородно. Конечно, когда мы с ним дрались, мы оба продавали этот бой, и всем понравилось. Но вне ринга нужно вести себя как джентльмен», — заявил 41-летний спортсмен.

После нападения Макгрегор сдался полиции, затем был освобожден под залог.

В результате нападения двое бойцов UFC получили травмы и не приняли участия в поединках 7 апреля.

19 марта стало известно, что Мэйуэзер подал соответствующие документы для получения лицензии бойца MMA. 41-летний бывший чемпион мира по боксу также рассказал, что уже приступил к тренировкам.

В начале февраля было объявлено, что американец готов на бой против Макгрегора по правилам MMA. Официальная дата пока неизвестна.

В августе 2017-го между бойцами состоялся бой по правилам бокса. Американец одержал победу техническим нокаутом.