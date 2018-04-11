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Что ждет Конора Макгрегора за нападение на автобус?
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Что ждет Конора Макгрегора за нападение на автобус? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Недавно главный задира спорта Конор Макгрегор (29) напал на автобус с борцами UFC. Он кинул в машину ограждение, разбил лобовое стекло и даже нанес травмы нескольким спортсменам.
https://youtu.be/IjjHmf2snmY
После Конор скрылся, но вскоре сам сдался полиции. Правда, потом Макгегор заплатил залог в 50 тысяч долларов, и его отпустили.
Ну а теперь стало известно, что же грозит спортсмену за дебош. Оказалось, Конору предъявлено обвинение в преступном деянии в дополнение к трем пунктам: о нападении, попытке нападения и причинении ущерба. Говорят, Макгрегору предоставят выбор: признать себя виновным или продолжать разбирательства в суде и просить уменьшить меру наказания (однако это может плохо сказаться на его репутации).
Но и это еще не все. Теперь нахождение борца в США под угрозой. По информации портала TMZ, миграционная служба может депортировать его за недавнее нападение. К слову, его причины до сих пор неясны. Кто-то утверждает, что Конор заступился за спортсмена из своей команды Артема Лобова (31), которого оскорбил Хабиб Нурмагомедов (29) (он, кстати, был в автобусе), кто-то считает, что это пиар-ход перед боем Хабиба и Конора.
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Напомним, Нурмагомедов получил титул чемпиона UFC в легком весе после недавнего боя с Элом Яквинту (30). До этого звание принадлежало Макгрегору.
https://twitter.com/UFC_CA/status/982851599365107712
Ждем продолжения скандала.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-zhdet-konora-makgregora-za-napadenie-na-avtobus/
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Макгрегор подвинься! Хабиб Нурмагомедов новый чемпион UFC Скандал! Конор МакГрегор напал на автобус с бойцами UFC Премьера нового клипа Оли Бузовой!
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