Что ждет Конора Макгрегора за нападение на автобус?

Недавно главный задира спорта Конор Макгрегор (29) напал на автобус с борцами UFC. Он кинул в машину ограждение, разбил лобовое стекло и даже нанес травмы нескольким спортсменам.

https://youtu.be/IjjHmf2snmY

После Конор скрылся, но вскоре сам сдался полиции. Правда, потом Макгегор заплатил залог в 50 тысяч долларов, и его отпустили.

Ну а теперь стало известно, что же грозит спортсмену за дебош. Оказалось, Конору предъявлено обвинение в преступном деянии в дополнение к трем пунктам: о нападении, попытке нападения и причинении ущерба. Говорят, Макгрегору предоставят выбор: признать себя виновным или продолжать разбирательства в суде и просить уменьшить меру наказания (однако это может плохо сказаться на его репутации).

Но и это еще не все. Теперь нахождение борца в США под угрозой. По информации портала TMZ, миграционная служба может депортировать его за недавнее нападение. К слову, его причины до сих пор неясны. Кто-то утверждает, что Конор заступился за спортсмена из своей команды Артема Лобова (31), которого оскорбил Хабиб Нурмагомедов (29) (он, кстати, был в автобусе), кто-то считает, что это пиар-ход перед боем Хабиба и Конора.

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Напомним, Нурмагомедов получил титул чемпиона UFC в легком весе после недавнего боя с Элом Яквинту (30). До этого звание принадлежало Макгрегору.

https://twitter.com/UFC_CA/status/982851599365107712

Ждем продолжения скандала.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-zhdet-konora-makgregora-za-napadenie-na-avtobus/