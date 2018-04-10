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Джастин Бибер заступился за Конора Макгрегора
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Джастин Бибер заступился за Конора Макгрегора 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Скандал, разразившийся после того как боец единоборств Конор Макгрегор (Conor) был задержан в центре Бруклина за нападение на автобус российского бойца Хабиба Нурмагомедова, дошел и до слухов музыкантов.
Среди поклонников Абсолютного бойцовскго чемпионата (UFC), которые решили высказать свое мнение, оказался в том числе Джастин Бибер (Justin). «Я думаю, что Конор будет в порядке. Мы все совершаем ошибки», — ответил певец журналисту, поджидавшему его на выходе из спортзала.
На защиту Конора встал и барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер (Travis), утверждая, что поведение бойца можно назвать даже благородным, ведь он защищал своего подопечного Артема Лобова (Artem), на которого напал один из парней Хабиба. «Я бы поступил точно также на его месте», — уверенно заявил Трэвис.
Версий произошедшего в интернете — читай — не хочу: одни утверждают, что это модный-ход, другие защищают «пацанскую дружбу», третьи отказываются понимать, как вообще можно оправдать насилие. Пока точно ясно одно: Конор сумел найти поддержку среди мировых музыкальных исполнителей, и это дает ему огромное преимущество перед противником.
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