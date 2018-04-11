Боец ММА рассказала об изнасиловании

Бойца смешанных боевых искусств Пейдж Ванзант изнасиловали в старших классах. В этом, как сообщает «Чемпионат», спортсменка призналась в своей автобиографии.

По словам Ванзант, напоив на вечеринке, ее «пустили по кругу» несколько молодых людей. Боец рассказала, что пыталась сопротивляться, но была столь пьяна, что ее руки были как «жидкий цемент».

«Я в сознании, но тело будто умерло», — описала она свои чувства в тот момент.

Ванзант объяснила, что понимала, что с ней делают, но просто не могла это остановить. Также она сообщила, что решилась рассказать о произошедшем, чтобы в будущем защищать права жертв сексуального насилия и издевательств.

В течение своей бойцовской карьеры в UFC 24-летняя Пейдж Ванзант одержала семь побед и четыре раза проиграла.