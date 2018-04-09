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Оренбургские бойцы ММА показали отличные результаты на федеральных соревнованиях
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Оренбургские бойцы ММА показали отличные результаты на федеральных соревнованиях 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Взрослая и молодежная сборные Оренбургской области по ММА накануне выступили в Ижевске. Обе команды заняли второе общекомандное место на Первенстве и Чемпионате ПФО.
C 5 по 9 апреля в Ижевске проходили чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по ММА. Оренбуржье на соревнованиях представили две сборные — молодежная и взрослая.
Оренбургская молодёжная сборная по ММА показала хорошие результаты. Так, первое место в весовой категории 77,1 кг занял Кайратбек Жумамбаев. Также в копилке нашей сборной два вторых места и три третьих. В итоге у нашей команды второе общекомандное место на Первенстве ПФО.
Из взрослой сборной в финал Чемпионата ПФО вышли Саламат Исбулаев и Алексей Сусаев. Бойцы заняли первые места в весовых категориях 70,3 кг и 77,1 кг соответственно. Бронзу соревнований завоевал Байрам Мамедов.
Взрослые бойцы также оказались на втором общекомандном месте Чемпионата ПФО по ММА.
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