Оренбургские бойцы ММА показали отличные результаты на федеральных соревнованиях

Взрослая и молодежная сборные Оренбургской области по ММА накануне выступили в Ижевске. Обе команды заняли второе общекомандное место на Первенстве и Чемпионате ПФО.

C 5 по 9 апреля в Ижевске проходили чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по ММА. Оренбуржье на соревнованиях представили две сборные — молодежная и взрослая.

Оренбургская молодёжная сборная по ММА показала хорошие результаты. Так, первое место в весовой категории 77,1 кг занял Кайратбек Жумамбаев. Также в копилке нашей сборной два вторых места и три третьих. В итоге у нашей команды второе общекомандное место на Первенстве ПФО.

Из взрослой сборной в финал Чемпионата ПФО вышли Саламат Исбулаев и Алексей Сусаев. Бойцы заняли первые места в весовых категориях 70,3 кг и 77,1 кг соответственно. Бронзу соревнований завоевал Байрам Мамедов.

Взрослые бойцы также оказались на втором общекомандном месте Чемпионата ПФО по ММА.