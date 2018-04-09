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Неизвестные обстреляли кортеж американского боксера Мейвезера
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Неизвестные обстреляли кортеж американского боксера Мейвезера 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Неизвестные обстреляли кортеж, в котором находился американский боксер Флойд Мейвезер. Об этом сообщает газета «Известия».
По информации Atlanta Journal-Constitution, в результате стрельбы был ранен в ногу телохранитель боксера.
"Мы считаем, что Мейвезер, вероятно, находился в одном из автомобилей и не был ранен. На данный момент кажется, что это не было случайной стрельбой", — заявил представитель полиции Атланты, где было совершено преступление.
Ранее Мейвезер поделился мнением об аресте ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, напавшего на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223.
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