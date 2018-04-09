Неизвестные обстреляли кортеж американского боксера Мейвезера

Неизвестные обстреляли кортеж, в котором находился американский боксер Флойд Мейвезер . Об этом сообщает газета «Известия».

По информации Atlanta Journal-Constitution, в результате стрельбы был ранен в ногу телохранитель боксера.

"Мы считаем, что Мейвезер, вероятно, находился в одном из автомобилей и не был ранен. На данный момент кажется, что это не было случайной стрельбой", — заявил представитель полиции Атланты, где было совершено преступление.