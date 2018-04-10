Обидчика Макгрегора обстреляли по пути из клуба

Легенда бокса Флойд Мейвезер , который в своем последнем бою одолел техническим нокаутом скандального ирландца Конора Макгрегора , подвергся серьезной опасности. Неизвестные обстреляли кортеж спортсмена, когда тот возвращался с вечеринки поздней ночью. Полиция предполагает, что Мейвезер не пострадал, однако официальных сведений по этому поводу до сих пор нет.

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер оказался в серьезной опасности: в ночь с 8 на 9 апреля его кортеж из трех машин был обстрелян неизвестными в крупнейшем городе штата Джорджия Атланте.

Спортсмен возвращался в отель после масштабной вечеринки в ночном клубе в окружении двух автомобилей с телохранителями. Неожиданно перед кортежем боксера на перекрестке остановилась незнакомая машина, и оттуда открыли огонь.

По сведениям полиции Атланты, раздалось несколько выстрелов, после чего автомобили, в одном из которых находился Мейвезер, рванули с места, пытаясь скрыться от злоумышленников.

Какое-то время стрелявшие преследовали кортеж боксера, однако затем исчезли из поля зрения. Оторвавшись от нападавших, машины спортсмена направились в Мемориальный госпиталь Грейди, чтобы оказать медицинскую помощь одному из телохранителей Мейвезера — он получил огнестрельное ранение ноги.

В настоящее время охранник спортсмена находится в стабильном состоянии, и его жизни ничто не угрожает. Как рассказал прессе офицер полиции Дональд Ханна, это было спланированное нападение:

«Мы предполагаем, что это была не случайная стрельба — нападавший целился в автомобиль жертвы. В данный момент мы работаем над тем, чтобы установить конкретную машину, из которой были произведены выстрелы».

При этом полиция Атланты пока воздерживается от однозначных утверждений относительно состояния боксера.

«Мы считаем, что Мейвезер, должно быть, находился в одном из транспортных средств кортежа, но не был ранен», — попытался утешить журналистов офицер Ханна.

Боксер до сих пор не прокомментировал этот инцидент ни в прессе, ни в своих аккаунтах в социальных сетях. Это кажется несколько странным, учитывая, что представители единоборств обычно гордятся попаданием в подобные ситуации и не прочь использовать их в качестве саморекламы.

Последним постом с изображением Мейвезера в его инстаграме остается запись с приглашением фанатов в клуб «Медуза» в Атланте.

«Приходить потусить с нами», — писал боксер. Должно быть, именно после этой вечеринки его кортеж был атакован. Чуть ранее спортсмен писал: «Я не знаю ничего насчет завтра, я живу ради сегодняшнего дня».

Мейвезер провел блестящую карьеру в боксе, одержав победу во всех 50 боях, в которых участвовал, причем 27 раз — нокаутом. Он завоевывал звание чемпиона мира в пяти весовых категориях: во второй полулегкой, легкой, первой полусредней, полусредней и первой средней.

Самой громкой его викторией за последнее время является победа над скандально известным бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором.

Ради этого боя Флойд даже возобновил свою карьеру после двухлетнего перерыва. Поединок прошел по правилам бокса, и Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.

Впрочем, и до нокаута американец выигрывал по оценкам всех трех судей: 89-82, 87-83, 89-81. За эту победу Мейвезер получил $100 млн, а Макгрегор — $30 млн После резонансного поединка пошли слухи о том, что Мейвезер не прочь вернуться в профессиональный спорт — только уже в качестве бойца ММА.

«Жизнь без спорта проходит отлично. Вернусь ли я снова? Да, но только в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Если мы договоримся с его президентом Даной Уайтом, то может случиться большой бой.

Когда я выйду в октагон, я рассчитываю драться в весе около 65,8 кг. Я могу подраться с Макгрегором, но также могу подписать и контракт на несколько боев.

Возвращение в бокс? Я больше никогда не выйду на ринг», — рассказывал Мейвезер в интервью BoxingScene.

Макгрегор, с которым боксер не прочь провести еще один бой, недавно тоже оказался в центре опасной передряги, только в этом случае роль агрессора исполнил сам спортсмен.

Ирландец с несколькими приятелями, среди которых оказался и российский боец UFC Артем Лобов , атаковал автобус с другими представителями ММА. Макгрегор схватил железный стул и бросил его в лобовое стекло транспортного средства. От разлетевшихся осколков пострадали два бойца, чьи поединки на вечере UFC 223 были отменены.

Предполагается, что главной целью этой атаки являлся российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов , который незадолго до этого происшествия неласково обошелся с другом Макгрегора Лобовым.

Дагестанский боец зажал оппонента в холле отеля и потребовал ответа за то, что Лобов ранее называл его трусом. Однако Макгрегор явно перестарался с акцией отмщения и вскоре был объявлен в розыск. Решив не искушать правоохранительные органы , Макгрегор добровольно сдался полиции и был выпущен только под залог $50 тыс.

Мейвезер с неодобрением воспринял это происшествие.