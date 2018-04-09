Нурмагомедов прибыл в Махачкалу, его встретили болельщики (фото, видео) 

Сообщается, что в аэропорту Нурмагомедову организовали торжественную встречу. Так, речь произнесли министр спорта Дагестана Магомед Магомедов, олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев.
Напомним, Нурмагомедов стал первым российским чемпионом UFC после победы над Элом Яквинтой.
С возвращением на родину, чемпион!
Публикация от 🇷🇺Бойцовский клуб Eagles MMA! (@eagles_mma)
9 Апр 2018 в 9:20 PDT Самые лучшие пожелания для Хабиба
Публикация от 🇷🇺Бойцовский клуб Eagles MMA! (@eagles_mma)
9 Апр 2018 в 9:44 PDT