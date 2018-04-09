Нурмагомедов прибыл в Махачкалу, его встретили болельщики (фото, видео)

Сообщается, что в аэропорту Нурмагомедову организовали торжественную встречу. Так, речь произнесли министр спорта Дагестана Магомед Магомедов , олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев

Напомним, Нурмагомедов стал первым российским чемпионом UFC после победы над Элом Яквинтой.

С возвращением на родину, чемпион!

Публикация от 🇷🇺Бойцовский клуб Eagles MMA! (@eagles_mma)

9 Апр 2018 в 9:20 PDT Самые лучшие пожелания для Хабиба

Публикация от 🇷🇺Бойцовский клуб Eagles MMA! (@eagles_mma)

9 Апр 2018 в 9:44 PDT