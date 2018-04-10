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Боец MMA Емельяненко подпишет контракт с промоутерами из Екатеринбурга
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Боец MMA Емельяненко подпишет контракт с промоутерами из Екатеринбурга 

АиФ Урал 36 минут назад
Фото: АиФ Урал
Известный в России боец по смешанным единоборством Александр Емельяненко подпишет официальный контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions из Екатеринбурга, которая организуется вечера бокса и MMA столицах Среднего и Южного Урала. Подписание контракта состоится завтра, сообщает во вторник, 10 апреля, «АиФ-Урал».
Официальное подписание документа состоится завтра,11 апреля в Доме журналистов на организованной пресс-конференции. Кроме того, будут раскрыты подробности предстоящего турнира по ММА — RCC2: Russian Cagefighting Championship. В подписании контракта примет участие сам боец, исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов и любимец уральской публики боец Иван Штырков. Как отмечают организаторы встречи, сазу после подписания контракта для Александра Емельяненко будет проведена экскурсия по историческому центру Екатеринбурга.
Стоит отметить, что до этого момента известный боец MMA Александр Емельяненко участвовал в боях без правил по контракту с лигой MMA «Ахмат». Вчера его контракт закончился. Кроме того, что боец является не только младшим братом российской легенды MMA Федора Емельяненко, но также известен скандальной историей в изнасиловании домработницы, за что был осужден на 4,5 года и был отпущен на свободу по УДО.
Александр Емельяненко провел 33 поединка, в которых одержал 26 побед. Большинство боев были проведены под эгидой лиг M1-Global, ProFC и Pride FC.
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