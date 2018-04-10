Боец MMA Емельяненко подпишет контракт с промоутерами из Екатеринбурга

Известный в России боец по смешанным единоборством Александр Емельяненко подпишет официальный контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions из Екатеринбурга, которая организуется вечера бокса и MMA столицах Среднего и Южного Урала. Подписание контракта состоится завтра, сообщает во вторник, 10 апреля, «АиФ-Урал»

Официальное подписание документа состоится завтра,11 апреля в Доме журналистов на организованной пресс-конференции. Кроме того, будут раскрыты подробности предстоящего турнира по ММА — RCC2: Russian Cagefighting Championship. В подписании контракта примет участие сам боец, исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов и любимец уральской публики боец Иван Штырков . Как отмечают организаторы встречи, сазу после подписания контракта для Александра Емельяненко будет проведена экскурсия по историческому центру Екатеринбурга.

Стоит отметить, что до этого момента известный боец MMA Александр Емельяненко участвовал в боях без правил по контракту с лигой MMA «Ахмат». Вчера его контракт закончился. Кроме того, что боец является не только младшим братом российской легенды MMA Федора Емельяненко, но также известен скандальной историей в изнасиловании домработницы, за что был осужден на 4,5 года и был отпущен на свободу по УДО.

Александр Емельяненко провел 33 поединка, в которых одержал 26 побед. Большинство боев были проведены под эгидой лиг M1-Global, ProFC и Pride FC.