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Костромской борец Алексей Емелин стал лучшим на всероссийском турнире
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Костромской борец Алексей Емелин стал лучшим на всероссийском турнире 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
7-8 апреля в Краснознаменске прошел всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою среди юношей. Он был посвящен памяти Героя Советского Союза Германа Титова. В состязаниях приняли участие костромичи, один из которых вернулся домой с заслуженной наградой, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Всего же на турнир приехали представители трех стран, 33 регионов — это 625 участников из Казахстана, Киргизии, Алтайского края, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого АО и других.
Наш земляк Алексей Емелин занял 1 место и завоевал пояс, поборов соперников из Подольска, Краснознаменска и Оренбурга.
Турнир проводится как первенство России, потому что нет сейчас лучше турнира для спортсменов до 18 лет по армейскому рукопашному бою. Мой друг из Костромы занял 3 место, — поделился Алексей ЕМЕЛИН.
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