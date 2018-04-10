Костромской борец Алексей Емелин стал лучшим на всероссийском турнире

7-8 апреля в Краснознаменске прошел всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою среди юношей. Он был посвящен памяти Героя Советского Союза Германа Титова . В состязаниях приняли участие костромичи, один из которых вернулся домой с заслуженной наградой, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Всего же на турнир приехали представители трех стран, 33 регионов — это 625 участников из Казахстана, Киргизии, Алтайского края, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого АО и других.

Наш земляк Алексей Емелин занял 1 место и завоевал пояс, поборов соперников из Подольска, Краснознаменска и Оренбурга.

Турнир проводится как первенство России, потому что нет сейчас лучше турнира для спортсменов до 18 лет по армейскому рукопашному бою. Мой друг из Костромы занял 3 место, — поделился Алексей ЕМЕЛИН.