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Мэйуэзер и Макгрегор договорились — бой пройдёт в октагоне, но не по правилам ММА
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Мэйуэзер и Макгрегор договорились — бой пройдёт в октагоне, но не по правилам ММА 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
По данным The Sports Journal, в 2018-ом году состоится реванш между боксёром-ветераном Флойдом Мэйуэзером-младшим из США и бойцом ММА ирландцем Конором Макгрегором — первый бой состоялся в августе 2018-го года по правилам бокса и завершился ожидаемой победой американца.
Источник утверждает, что второй бой состоится в октагоне, но правила поединка будут больше напоминать бокс.
Бойцам предстоит драться босиком, в перчатках на 4 унции в договорном лимите веса (до 70,3 кг). Продолжительность раунда — 5 минут. Запрещены удары ногами, броски, удары локтями и коленями. Разрешена работа в клинче.
Со-промоутерами шоу выступят Mayweather Promotions, UFC и McGregor Entertainment.
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