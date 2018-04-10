США добыли «великую», но не совсем честную победу

«Чемпионат» рассказал, как США добыли новую «великую победу».

На минувшей неделе американцы впервые с 2003 года выиграли Кубок мира по вольной борьбе, который состоялся на их Родине — в городе Айова-Сити.

Между тем в соревнованиях не приняли участие одни из сильнейших команд мира — Иран и Россия, которых заменили Индия, занявшая в итоге последнее место, и Монголия.

Иранцы и россияне не смогли посостязаться со сборной США не по спортивным причинам и даже не из-за допинга — атлетам просто не выдали визы.

«Никакой политики тут, конечно, и близко нет. Результат на табло, а три очка не пахнут», — иронизирует автор статьи.

Американская сторона объяснила невыдачу виз «нехваткой» консульского персонала из-за масштабной и обоюдной высылки дипломатов США и Россией в 2017 году, что, впрочем, до сих пор не мешало американцам соревноваться в РФ.

По мнению журналиста, США позвали на домашний турнир тех, кого хотели там видеть, и победили их без труда.

«Играй они по правилам, не смогли бы выиграть и чемпионат Дагестана», — уверен он.

В финале Кубка мира по вольной борьбе команда США победила сборную Азербайджана со счетом 6:4.