Ещё
Мейвезер и Макгрегор будут драться по особенным правилам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мейвезер и Макгрегор будут драться по особенным правилам 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Основатель промоутерской компании Dantani Омар Аль Раиси рассказал, что бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором в октагоне состоится, но по специально разработанным правилам.
— Флойд и Конор подерутся в октагоне. В 4-х унцевых перчатках, без боксерок, 5 раундов по 5 минут в легком весе, — написал в своем Twittere Аль Раиси. — Без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей. Некоторые вещи (вроде клинча) будут разрешены.
Напомним, что Мейвезер и Макгрегор уже встречались в очном поединке и дрались по правилам бокса. В 10-м раунде рефери остановил бой, присудив победу техническим нокаутом американцу.
Спорт-Экспресс: последние новости
Александр Емельяненко проведет бой с Гонзаги 5 мая Неизвестные обстреляли кортеж Мейвезера Деметриус Джонсон: "Хабиб победит Яквинту. Видел, как он боролся с медведем!"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА может запретить аренду футболистов
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Анонсирован следующий бой Емельяненко
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка1
Членов МОК заподозрили в получении взяток
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение