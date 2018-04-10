Мейвезер и Макгрегор будут драться по особенным правилам

Основатель промоутерской компании Dantani Омар Аль Раиси рассказал, что бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором в октагоне состоится, но по специально разработанным правилам.

— Флойд и Конор подерутся в октагоне. В 4-х унцевых перчатках, без боксерок, 5 раундов по 5 минут в легком весе, — написал в своем Twittere Аль Раиси. — Без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей. Некоторые вещи (вроде клинча) будут разрешены.

Напомним, что Мейвезер и Макгрегор уже встречались в очном поединке и дрались по правилам бокса. В 10-м раунде рефери остановил бой, присудив победу техническим нокаутом американцу.