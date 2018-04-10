Воронежцы смогут бесплатно попасть на международное бойцовское шоу 

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Два жителя Воронежской области выиграли крупные призы в лотереях

Болельщики «Факела» уже стали обсуждать преимущества вылета из ФНЛ

Площадка для регби и теннисный корт. В Воронеже отремонтируют стадион «Буран»