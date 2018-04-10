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Воронежцы смогут бесплатно попасть на международное бойцовское шоу
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Воронежцы смогут бесплатно попасть на международное бойцовское шоу 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Известный актёр и спортсмен Сергей Бадюк в качестве ведущего представит международный турнир по смешанным единоборствам. Союз MMA России и Champions Team Promotion представляют в Воронеже эффектное и престижное бойцовское шоу Champions Team Promotion с участием сильнейших бойцов России, Европы и Мира. Главным событием вечера станет титульный бой за пояс интерконтинентального чемпиона между претендентом на лучший нокаут года из Польши Бартошем Батра по прозвищу Крокодил (53 боя — 38 побед (11 нокаутом) / 13 поражений / 2 ничьи) и восходящей звездой России Арсеном Микигановым. Зрителям посчастливится присутствовать при историческом событии, в котором встретятся победитель первенства Европы по ушу-саньда (Турция), призер первенства мира (Сингапур), трехкратная победительница Кубка Мира, трехкратная победительница Первенства России Екатерина Зуева и пятикратная победительница первенства России, победительница первенства Европы из Костромы Полина Пестрякова. Также в программе вечера зрителей ожидают еще восемь интереснейших поединков, в которых примут участие спортсмены аналогичного уровня из Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Республики Дагестан, Белоруссии, Украины. Ведущий шоу — Сергей Бадюк. Чтобы выиграть 2 билета на шоу (их, кстати, можно подарить другому человеку), кликни ЗДЕСЬ!
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