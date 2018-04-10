Ещё
Боец UFC ВанЗант призналась, что ее изнасиловали, когда она училась в школе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боец UFC ВанЗант призналась, что ее изнасиловали, когда она училась в школе 

SPORT24.ru 1 час назад
Боец UFC Пейдж ВанЗант рассказала, что ее изнасиловали в школьном возрасте. ВанЗант написала в книге, что это произошло на вечеринке, когда она выпила алкоголя.
”Они толкали меня по кругу. Я каждый раз падала, мои конечности словно налились цементом, в голове был туман. Я была в сознании, но тело казалось мертвым. Я понимала, что происходит, но не могла ничего сделать, чтобы прекратить это. У меня не было голоса, и не было другого выбора, кроме как молиться, чтобы это побыстрее закончилось”, — цитирует ВанЗант MMA Fighting.
После изнасилования и появления информации о том, что до него ВанЗант уже имела половую связь с несколькими партнерами, ей пришлось сменить фамилию, чтобы избежать издевательств.
SPORT24.ru: последние новости
Боец UFC ВанЗант призналась, что ее изнасиловали, когда она училась в школе Петтис отказался от повторного взвешивания перед боем с Нурмагомедовым Александр Емельяненко проведет следующий бой 5 мая в Екатеринбурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника7
Фетисов прокомментировал предупреждение Белого дома
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
Панарин выкупил у Ковальчука олимпийский BMW
«Белогорье» второй раз в истории завоевал Кубок ЕКВ
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение