Боец UFC ВанЗант призналась, что ее изнасиловали, когда она училась в школе

Боец UFC Пейдж ВанЗант рассказала, что ее изнасиловали в школьном возрасте. ВанЗант написала в книге, что это произошло на вечеринке, когда она выпила алкоголя.

”Они толкали меня по кругу. Я каждый раз падала, мои конечности словно налились цементом, в голове был туман. Я была в сознании, но тело казалось мертвым. Я понимала, что происходит, но не могла ничего сделать, чтобы прекратить это. У меня не было голоса, и не было другого выбора, кроме как молиться, чтобы это побыстрее закончилось”, — цитирует ВанЗант MMA Fighting.

После изнасилования и появления информации о том, что до него ВанЗант уже имела половую связь с несколькими партнерами, ей пришлось сменить фамилию, чтобы избежать издевательств.