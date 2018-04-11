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Особые условия боя Мэйуэзера и Макгрегора отвергли
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Глава UFC отверг особые условия боя Мэйуэзера и Макгрегора 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: J. Scott Applewhite / AP
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт резко отреагировал на информацию о том, что правила смешанного стиля (MMA) для боя-реванша между боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом Конором Макгрегором могут быть изменены. Функционер оставил соответствующий комментарий в Twitter.
«Ничего из этого даже отдаленно не напоминает правду. Самая тупая херня, которую я когда-либо читал», — написал глава UFC, комментируя слухи о модифицированных правилах MMA для боя между американцем и ирландцем.
Информация об особых условиях поединка появилась 10 апреля. Спортивный журналист Омар Аль Раиси привел вероятные изменения в своем Twitter, подчеркнув, что они находятся в стадии обсуждения. В частности, модифицированные правила якобы исключают удары ногами, локтями, коленями, а также переводы в партер.
19 марта Мэйуэзер начал оформление лицензии бойца MMA и сообщил, что приступил к тренировкам. 9 февраля стало известно, что американский боксер согласен на ответный поединок против Макгрегора. Первый бой проводился по правилам бокса и закончился победой американца.
За свою боксерскую карьеру Мэйуэзер не проиграл ни разу в 50 боях, при этом 27 раз отправлял своих соперников в нокаут. В активе Макгрегора 21 победа (из них 18 нокаутом) и два поражения в поединках по правилам MMA.
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