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Мэтт Серра: Макгрегор — просто сопляк
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Мэтт Серра: Макгрегор — просто сопляк 

Чемпионат.com 29 минут назад
Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Мэтт Серра поделился мнением о нападении Конора Макгрегора на автобус с участниками шоу UFC 223.
«Макгрегор — не крутой мужик, а просто панк. Знаете он ведёт себя как шестнадцатилетний подросток, укравший велосипед. Просто сопляк. Его называют гангстером, но быть гангстером означало предложить прийти и покончить с этим. Бить окна автобуса — не сумасшествие, сумасшествием было бы встретиться с Хабибом один на один, без свидетелей. Но Макгрегор не способен на подобное», — сказал Серра в эфире UFC Unfiltered.
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