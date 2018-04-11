Мэтт Серра: Макгрегор — просто сопляк

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Мэтт Серра поделился мнением о нападении Конора Макгрегора на автобус с участниками шоу UFC 223.

«Макгрегор — не крутой мужик, а просто панк. Знаете он ведёт себя как шестнадцатилетний подросток, укравший велосипед. Просто сопляк. Его называют гангстером, но быть гангстером означало предложить прийти и покончить с этим. Бить окна автобуса — не сумасшествие, сумасшествием было бы встретиться с Хабибом один на один, без свидетелей. Но Макгрегор не способен на подобное», — сказал Серра в эфире UFC Unfiltered.