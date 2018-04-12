Ещё
В дагестанских магазинах появилась замороженная курица «Конор Мак Грегор»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В дагестанских магазинах появилась замороженная курица «Конор Мак Грегор» 

Чемпионат.com 1 час назад
Спортивный журналист Карим Зидан рассказал о том, что в Дагестанских магазинах в продажу поступила замороженная курица под названием «Конор Мак Грегор». Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля, Конор Макгрегор в тот же день был лишён пояса, который он не защищал с 2016 года. «Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов называл Конора Макгрегора „цыплёнком“ с 2016 года. Теперь, в дагестанских супермаркетах стали продавать замороженную курицу с именем ирландца», — написал в своём «твиттере» Карим Зидан, прикрепи к посту видео, на котором видно замороженную курицу, промаркированную как «Конор Мак Грегор».
Посмотреть видео можно в «твиттере» Карима Зидана.
Чемпионат.com: последние новости
Нурмагомедов: теперь в UFC есть чемпион, который хочет защищать титул Нурмагомедов сделал вес перед турниром UFC 223, Енджейчик легче Намаюнас Нурмагомедов: хотел выйти из автобуса, но охрана не пустила меня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В WADA заявили о взятке России1
Липницкая опубликовала откровенное фото3
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании
WADA обвинило Россию в даче взятки главе IBU19
В МОК разгорелся новый скандал14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение