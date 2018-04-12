В дагестанских магазинах появилась замороженная курица «Конор Мак Грегор» 

Спортивный журналист Карим Зидан рассказал о том, что в Дагестанских магазинах в продажу поступила замороженная курица под названием «Конор Мак Грегор». Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля, Конор Макгрегор в тот же день был лишён пояса, который он не защищал с 2016 года. «Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов называл Конора Макгрегора „цыплёнком“ с 2016 года. Теперь, в дагестанских супермаркетах стали продавать замороженную курицу с именем ирландца», — написал в своём «твиттере» Карим Зидан, прикрепи к посту видео, на котором видно замороженную курицу, промаркированную как «Конор Мак Грегор».
Посмотреть видео можно в «твиттере» Карима Зидана.