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Анонсирован следующий бой Холли Холм на UFC 225
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Анонсирован следующий бой Холли Холм на UFC 225 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе и претендентка на титул в полулёгкой категории Холли Холм (11-4) проведёт поединок против Меган Андерсон (8-2) в рамках турнира UFC 225, который состоится 9 июня в Чикаго (США). Об этом накануне сообщили в Chacago Tribune.
Для Холм это будет первое появление в октагоне после поражения от Кристианы Жустино в декабре прошлого года, когда она продержалась против доминаторши все 5 раундов, но не более. Эта неудача стала для Холли четвёртой в пяти последних поединках.
Экс-чемпионка Invicta FC Андерсон должна была сразиться с той же Жустино за вакантный титул UFC в полулёгком весе на UFC 214 в июле прошлого года, но отказалась от боя по личным причинам. Это будет её дебютное появление в UFC.
Главным событием UFC 225 заявлен бой чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера и обладателя временного титула Йоэля Ромеро.
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