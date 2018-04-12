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Расул Мирзаев: Хабиб много раз мог подойти к Лобову в России, но не сделал этого
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Расул Мирзаев: Хабиб много раз мог подойти к Лобову в России, но не сделал этого 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Советский спорт
— Считаю, Лобов был не прав, что высказался так о Хабибе. Это некрасиво, он должен был понимать, что ответ рано или поздно придет. Но прошло около года, и все знают много ситуаций, когда Хабиб мог подойти к нему в России. На тех же турнирах Fight Nights. Их разговор мог состояться раза три, но этого не произошло.
События следующего дня? Если посмотреть на ситуацию адекватно, то Лобов заступился за своего друга (Конора Макгрегора), а он показал, каким другом является. Как бы там не говорили, мол, он покалечил многих бойцов, повел себя неадекватно и так далее, но он же вступился за товарища. Ты бы как поступил на его месте? Вот тебе и ответ. Артем — боец UFC, и все понимают, что он висит на ниточке. Даже если получилась не совсем красивая ситуация, это не значит, что надо нападать на людей. А там в интернете пишут всякие… Ну, пускай себя на их место поставят. Конечно, Хабиб должен был с ним один на один поговорить и решить вопрос спокойно, а оно получилось шумно вдвойне, — сказал Мирзаев в интервью Sport24.ru.
Перед турниром UFC 223 у Артема Лобова и Хабиба Нурмагомедова произошел конфликт в отеле в Нью-Йорке. После в Нью-Йорк прилетел друг Лобова Конор МакГрегор и напал на автобус с Хабибом. Артема сняли с турнира из-за участия в нападении.
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Пэйдж Ванзант рассказала, как в 14 лет стала жертвой группового изнасилования Отец Нурмагомедова: Хабиб сделал вес за 6 часов до взвешивания Нурмагомедов поднялся на восьмую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий
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