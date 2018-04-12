Расул Мирзаев: Хабиб много раз мог подойти к Лобову в России, но не сделал этого

— Считаю, Лобов был не прав, что высказался так о Хабибе. Это некрасиво, он должен был понимать, что ответ рано или поздно придет. Но прошло около года, и все знают много ситуаций, когда Хабиб мог подойти к нему в России. На тех же турнирах Fight Nights. Их разговор мог состояться раза три, но этого не произошло.

События следующего дня? Если посмотреть на ситуацию адекватно, то Лобов заступился за своего друга ( Конора Макгрегора ), а он показал, каким другом является. Как бы там не говорили, мол, он покалечил многих бойцов, повел себя неадекватно и так далее, но он же вступился за товарища. Ты бы как поступил на его месте? Вот тебе и ответ. Артем — боец UFC, и все понимают, что он висит на ниточке. Даже если получилась не совсем красивая ситуация, это не значит, что надо нападать на людей. А там в интернете пишут всякие… Ну, пускай себя на их место поставят. Конечно, Хабиб должен был с ним один на один поговорить и решить вопрос спокойно, а оно получилось шумно вдвойне, — сказал Мирзаев в интервью Sport24.ru.

Перед турниром UFC 223 у Артема Лобова и Хабиба Нурмагомедова произошел конфликт в отеле в Нью-Йорке. После в Нью-Йорк прилетел друг Лобова Конор МакГрегор и напал на автобус с Хабибом. Артема сняли с турнира из-за участия в нападении.