Расул Мирзаев: Нурмагомедов должен был поговорить с Лобовым один на один

Перед турниром UFC 223 Нурмагомедов резко отреагировал на претензии Лобова. На следующий день друг Лобова Конор Макгрегор со своей командой напал на автобус, в котором находились участники UFC 223, в том числе и Нурмагомедов.

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«Считаю, Лобов был не прав, что высказался так о Хабибе. Это некрасиво, он должен был понимать, что ответ рано или поздно придет. Но прошло около года, и все знают много ситуаций, когда Хабиб мог подойти к нему в России. На тех же турнирах Fight Nights. Их разговор мог состояться раза три, но этого не произошло. Если посмотреть на ситуацию адекватно, то Лобов заступился за своего друга Макгрегора, а он показал, каким другом является. Как бы там не говорили, мол, он покалечил многих бойцов, повел себя неадекватно и так далее, но он же вступился за товарища. Ты бы как поступил на его месте? Вот тебе и ответ.