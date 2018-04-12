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Хабиб — об игре «Реал» — «Ювентус»: «Потрясающий матч со счастливым концом»
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Хабиб — об игре «Реал» — «Ювентус»: «Потрясающий матч со счастливым концом» 

SPORT24.ru 7 часов назад
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал итоги ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом», в котором мадридский клуб проиграл со счетом 1:3, но пробился в полуфинал турнира по сумме двух матчей.
«Потрясающий матч со счастливым концом», — написал Нурмагомедов на английском в своем Инстаграме.
Стоит отметить, что путевку в полуфинал «Реалу» принес португалец Криштиану Роналду, успешно реализовавший пенальти на 97-й минуте игры. Нурмагомедов и Роналду лично знакомы. Россиянин в феврале побывал на матче «Реала» с «Реалом Сосьедад» и с португальским футболистом подарками.
Позднее после боя за чемпионский титул UFC между Нурмагомедовым и американцем Элом Яквинтой Роналду Хабиба с победой.
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