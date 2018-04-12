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Хабиб Нурмагомедов: «Буффона жалко, но в спорте только один победитель»
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Хабиб Нурмагомедов: «Буффона жалко, но в спорте только один победитель» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил, что «Ювентус» был близок к победе в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала". Он также добавил, что ему жаль вратаря туринцев Джанлуиджи Буффона, который в очередной раз вылетел из турнира.
"Отличный матч со счастливым концом. Буффона жалко, но это спорт, и тут только один победитель, «Ювентус»сегодня был очень близок к победе", — написал Нурмагомедов в Инстаграме.
Напомним, «Реал» по сумме двух матчей победил «Ювентус» (4:3) и пробился в полуфинал.
Amazing match with happy ending 👌😇 #HalaMadrid @realmadrid 🔝 ❗️ Буффона жалко, но это спорт и тут только один победитель, Ювентус сегодня был очень близок к победе. #РеалМадрид 1️⃣
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 11 Апр 2018 в 2:29 PDT
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