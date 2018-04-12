Хабиб Нурмагомедов: «Буффона жалко, но в спорте только один победитель»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил, что «Ювентус» был близок к победе в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" . Он также добавил, что ему жаль вратаря туринцев Джанлуиджи Буффона , который в очередной раз вылетел из турнира.

"Отличный матч со счастливым концом. Буффона жалко, но это спорт, и тут только один победитель, «Ювентус»сегодня был очень близок к победе", — написал Нурмагомедов в Инстаграме.

Напомним, «Реал» по сумме двух матчей победил «Ювентус» (4:3) и пробился в полуфинал.

Amazing match with happy ending 👌😇 #HalaMadrid @realmadrid 🔝 ❗️ Буффона жалко, но это спорт и тут только один победитель, Ювентус сегодня был очень близок к победе. #РеалМадрид 1️⃣

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 11 Апр 2018 в 2:29 PDT