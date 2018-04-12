Нурмагомедова можно побить — Порье и Гэтжи

14 апреля в Глендейле (США) пройдёт турнир UFC on Fox 29, в главном поединке которого сойдутся топовые американские легковесы Дастин Порье (22-5) и Джастин Гэтжи (18-1). После открытой тренировки в преддверии шоу оба высказались о новом чемпионе промоушена в их дивизионе россиянине Хабибе Нурмагомедове (26-0).

И Дастин, и Джастин уверены, что непобеждённого дагестанца можно побить.

Порье: «Безусловно, дыры в стиле есть у всех. Он очень сильный и доминирует за счёт борьбы, у него отличный грэпплинг, но он человек, и его можно победить. Я не боюсь драться с ним. Конечно, я хочу встретиться с ним после боя с Гэтжи».

Гэтжи: «На бумаге он первый номер в мире, и он доказывает это снова и снова. Я абсолютно уверен в том, что могу побить Хабиба. Он высоко держит подбородок, а я борец национального уровня, так что смогу остановить его тэйкдауны».

Читайте также: Только я могу побить Нурмагомедова — Эдди Альварес

Источники: FightTime, Blood&Sweat

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.