Ещё
Нурмагомедова можно побить — Порье и Гэтжи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедова можно побить — Порье и Гэтжи 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
14 апреля в Глендейле (США) пройдёт турнир UFC on Fox 29, в главном поединке которого сойдутся топовые американские легковесы Дастин Порье (22-5) и Джастин Гэтжи (18-1). После открытой тренировки в преддверии шоу оба высказались о новом чемпионе промоушена в их дивизионе россиянине Хабибе Нурмагомедове (26-0).
И Дастин, и Джастин уверены, что непобеждённого дагестанца можно побить.
Порье: «Безусловно, дыры в стиле есть у всех. Он очень сильный и доминирует за счёт борьбы, у него отличный грэпплинг, но он человек, и его можно победить. Я не боюсь драться с ним. Конечно, я хочу встретиться с ним после боя с Гэтжи».
Гэтжи: «На бумаге он первый номер в мире, и он доказывает это снова и снова. Я абсолютно уверен в том, что могу побить Хабиба. Он высоко держит подбородок, а я борец национального уровня, так что смогу остановить его тэйкдауны».
Читайте также: Только я могу побить Нурмагомедова — Эдди Альварес
Источники: FightTime, Blood&Sweat
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Хабиб Нурмагомедов — новый чемпион UFC UFC 223: Забит Магомедшарипов ярко прошёл Кайла Бохняка Мэйуэезер и Макгрегор будут боксировать в октагоне? Отвечает Дэйна Уайт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»18
Липницкая опубликовала откровенное фото95
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США56
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение