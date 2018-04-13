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Супермаркет в Махачкале обзавелся курятиной «Конор Мак Грегор»
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Супермаркет в Махачкале обзавелся курятиной «Конор Мак Грегор» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В супермаркете Махачкалы, где проживает боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, обнаружили в продаже мясо курицы с надписью «Конор Мак Грегор». Соответствующий пост опубликован в Instagram-аккаунте mkala.tv.
Вместо наименования товара над штрихкодом упакованной курятины значится надпись «Конор Мак Грегор». Вероятнее всего, сотрудники супермаркета сделали отсылку на конфликт ирландского бойца Конора Макгрегора с Нурмагомедовым, ставшим чемпионом в легком весе.
Победив Эла Яквинту в титульном бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), россиянин рассказал о намерении провести мировое турне, после которого ирландский боец будет умолять его о поединке.
5 апреля перед вечером боев UFC Макгрегор напал на автобус с его участниками. Двое бойцов получили травмы и не смогли принять участие в своих поединках. Нурмагомедов, чей бой в рамках UFC 223 был главным событием вечера, выразил желание «разобраться» с ирландцем.
В январе бойцы вступили в перепалку в соцсетях после того, как Макгрегор отреагировал на победу россиянина, назвав его «собачьим дерьмом». В одном из комментариев Нурмагомедов использовал пиктограмму петуха и посоветовал ирландцу заткнуться.
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