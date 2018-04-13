В РФ в честь Макгрегора назвали мясо курицы

Курятина, названная в честь бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора появилась на прилавке одного из супермаркетов Махачкалы, сообщает "Советский спорт".
На одном из товаров над штрихкодом упакованной курятины была надпись "Конор Мак Грегор". Отмечается, что сотрудники супермаркета таким образом сделали отсылку на конфликт Макгрегора с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который проживает в Махачкале.
На турнире UFC 223 Нурмагомедов единогласным решением судей в пятираундовом поединке за титул чемпиона организации в весовой категории до 70 кг победил американца Эла Яквинту.
Перед поединком российского спортсмена Макгрегор совершил нападение на автобус с участниками турнира UFC 223, в котором находился Нурмагомедов.