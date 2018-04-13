В РФ в честь Макгрегора назвали мясо курицы

В Дагестане в честь бойца UFC назвали мясо курицы

На одном из товаров над штрихкодом упакованной курятины была надпись "Конор Мак Грегор". Отмечается, что сотрудники супермаркета таким образом сделали отсылку на конфликт Макгрегора с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который проживает в Махачкале.

На турнире UFC 223 Нурмагомедов единогласным решением судей в пятираундовом поединке за титул чемпиона организации в весовой категории до 70 кг победил американца Эла Яквинту

Перед поединком российского спортсмена Макгрегор совершил нападение на автобус с участниками турнира UFC 223, в котором находился Нурмагомедов.