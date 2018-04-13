Взвешивание UFC on FOX 29: Порье и Гэтжи показали равный вес 

14 апреля в Глендейле (штат Аризона, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on FOX 29. Главным его событием станет поединок в лёгком весе между Дастином Порье и Джастином Гэтжи. В его преддверии бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали равный вес — 70,7 кг.
Также на турнире выступит Муслим Салихов, его соперником станет Рики Рейни. За сутки до поединка россиянин перевесил оппонента, показав на весах 77,5 кг, вес Рейни составил 77,1 кг.
UFC on FOX 29. Взвешивание
Основной кард:
Дастин Порье (156 фунтов) — Джастин Гэтжи (156 фунтов) Карлос Кондит (171) — Алекс Оливейра (171) Исраэль Адесанья (184) — Марвин Веттори (186) Мишель Уотерсон (115) — Кортни Кейси (115).