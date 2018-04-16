Чемпионат России по ММА пройдет в мае в Челябинске

Чемпионат России по смешанным единоборствам пройдет в Челябинске с 12 по 13 мая, сообщает пресс-служба Союза ММА России.

"Мы рады, что чемпионат России 2018 года по ММА пройдет в Челябинске, городе, где ценят и успешно развивают смешанное боевое единоборство. Челябинская федерация уже успешно провела несколько крупных турниров, и я уверен, что чемпионат России также пройдет на высоком уровне. Национальный отбор выявит лучших бойцов страны.

Наши спортсмены не только показывают хороший результат на чемпионате России, но и успешно выступают в промоушенах с мировым именем", — заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко

В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов, представляющих восемь весовых категорий. Лучшие бойцы войдут в состав сборной России и выступят на чемпионате мира и Европы.