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Порье и Гейтжи устроят войнушку, а Салихов может впервые победить в UFC
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Порье и Гейтжи устроят войнушку, а Салихов может впервые победить в UFC 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
В воскресенье в Глендейле (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC On Fox 29. В главном поединке бойцовского шоу Дастин Порье сразится против бывшего чемпиона лиги WSOF Джастина Гейтжи. Бой легковесов обещает быть интригующим и зрелищным. Кроме того, в «клетку» выйдет российский полусредневес Муслим Салихов, который сразится с дебютантом Рикки Рейни из США. «Советский спорт» сделал прогноз на эти два противостояния.
UFC ON FOX 29 Глендейл, США Дата: 15 апреля Дастин Порье (США, 22-5) — Джастин Гэйтжи (США, 18-1)
В экс-чемпионе WSOF в легком весе Джастине Гэйтжи многие видели будущего чемпиона UFC. Этот боец начал свой путь в сильнейшей лиге мира поединком против Майкла Джонсона и показал, как нужно показывать зрелищные бои. Он победил Джонсона техническим нокаутом во втором раунде. Затем неожиданно Джастин проиграл экс-чемпиону UFC Эдди Альваресу. Но тот бой фанаты ММА будут помнить еще очень и очень долго. Любой из соперников мог одержать победу, но удача оказалась на стороне Эдди, которому удалось нокаутировать Гэйтжи в третьем раунде. Рубка была на загляденье. Порье никогда не считался грозой для соперников, но в последнее время выступает неплохо. Последний бой он провел в ноябре 2017 года и победил Энтони Петтиса сабмишеном в третьем раунде. Что-то подсказывает, что победитель боя Порье — Гэйтжи станет одним из претендентов на титульный бой или на схватку против Эдди Альвареса. Нас ждет настоящая локальная войнушка.
Мнение букмекеров: Порье — 1,65; Гейтжи — 2,2. Прогноз «Советского спорта»: победа Гэйтжи единогласным решением судей. Рикки Рейни (США, 13-4) — Муслим Салихов (Россия, 13-2)
Российский боец дебютировал в UFC в прошлом году. Первый блин оказался комом. Муслим проиграл Алексу Гарсии сабмишеном во втором раунде, не показав своего потенциала. На бойцовском шоу UFC ON FOX 29 Салихов будет иметь возможность закрыть поражение. Соперником россиянина станет американец Рикки Рейни, который ранее выступал в Bellator на протяжении четырех лет. Бой против Салихова будет для него дебютным в UFC.
Расслабляться Салихову не стоит. Против него выйдет драться очень достойный боец.
Мнение букмекеров: Рейни — 2,6; Салихов — 1,4. Прогноз «Советского спорта»: победа Салихова техническим нокаутом.
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