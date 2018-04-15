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Салихов нокаутировал Рэйни на турнире UFC
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Салихов нокаутировал Рэйни на турнире UFC on FOX 29 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ночь с 14 на 15 апреля в Глендейле (штат Аризона, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on FOX 29. В его главном событии Дастин Порье досрочно победил Джастина Гэтжи, о чём сообщалось ранее.
В андеркарде этого боя второй бой в UFC провёл россиянин Муслим Салихов. Ему противостоял Рики Рэйни. Салихову удалось одержать победу нокаутом во втором раунде. Таким образом, он закрыл поражение от Алекса Гарсии, которое потерпел в ноябре минувшего года. Из других результатов турнира выделяется четвёртое кряду поражение экс-претендента на титул Карлоса Кондита, уступившего досрочно Алексу Оливейре.
UFC on FOX 29  Основной кард:
Дастин Порье — Джастин Гэтжи — победа Порье нокаутом в четвёртом раунде Алекс Оливейра — Карлос Кондит — победа Оливейры удушающим приёмом во втором раунде Исраэль Адесанья — Марвин Веттори — победа Адесаньи раздельным решением судей Мишель Уоттерсон — Кортни Кейси — победа Уоттерсон раздельным решением судей
Предварительные бои:
Антонио Карлос Жуниор — Тим Бётч — победа Жуниора удушающим приёмом в первом раунде Муслим Салихов — Рики Рэйни — победа Салихова нокаутом во втором раунде Джон Морага — Уилсон Рейс — победа Мораги единогласным решением судей Брэд Таварес — Кшиштоф Йотко — победа Тавареса нокаутом в третьем раунде.
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