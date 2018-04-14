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Bellator 197: Майкл Чендлер быстро «усыпил» Брэндона Гиртца
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Bellator 197: Майкл Чендлер быстро «усыпил» Брэндона Гиртца 

Vringe.com 34 минуты назад
Фото: Vringe.com
Сент-Чарльз, США. Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер (18-4) не оставил шансов Брэндону Гиртцу (15-8) в главном поединке турнира Bellator 197, остановив его в первом же раунде.
Отметим, что изначально соперником Чендлера в реванше должен был стать действующий чемпион промоушена Брент Примус, однако тот получил травму.
Чендлер отправил Гиртца на настил ярким амплитудным броском и занял доминирующую позицию, постепенно вышел на удушающий через руку и «усыпил» противника.
Для 31-летнего Майкла эта победа стала шестой в семи последних поединках. Всего на его счету 15 побед в Bellator — больше не одерживал никто.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Чендлер-Гиртц (появится в самом скором времени)
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