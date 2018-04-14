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Чендлер в первом раунде победил Гиртца в главном бою Bellator 197
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Чендлер в первом раунде победил Гиртца в главном бою Bellator 197 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион Bellator в лёгком весе американец Майкл Чендлер уверенно победил своего соотечественника Брэндона Гиртца в главном поединке турнира Bellator 197. 31-летний спортсмен провёл удушающий приём и завершил бой в свою пользу в первом раунде. Отметим, что Гиртц при подготовке к поединку заменил действующего чемпиона Bellator Брента Примуса, получившего травму.
Ченделр одержал 18-ю победу при четырёх поражениях. Кроме того, он выиграл 15-й поединок в Bellator и является лидером по этому показателю.
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