Чендлер в первом раунде победил Гиртца в главном бою Bellator 197

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе американец Майкл Чендлер уверенно победил своего соотечественника Брэндона Гиртца в главном поединке турнира Bellator 197. 31-летний спортсмен провёл удушающий приём и завершил бой в свою пользу в первом раунде. Отметим, что Гиртц при подготовке к поединку заменил действующего чемпиона Bellator Брента Примуса, получившего травму.

Ченделр одержал 18-ю победу при четырёх поражениях. Кроме того, он выиграл 15-й поединок в Bellator и является лидером по этому показателю.