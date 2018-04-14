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Биспинг: Ковингтон — настоящий идиот, он позорит сам себя
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Биспинг: Ковингтон — настоящий идиот, он позорит сам себя 

Чемпионат.com 2 часа назад
Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг раскритиковал Колби Ковингтона за его резкие высказывания в СМИ. «Были моменты, о которых я жалею, но давайте будем честными: Колби Ковингтон — настоящий идиот. Посмотрите на него, этот парень позорит сам себя. Видели пресс-конференцию, на которую он недавно заявился в дурацком костюме? Он был похож на сутенёра из 80-х. Он должен изменить поведение. Нельзя строить из себя крутого, когда тебе больше подошёл бы образ труса.
Чего он добился? Да пока ничего. У него было несколько неплохих боев. Ковингтон победил Демиана Майю в Бразилии, но набросал кучу дерьма на жителей этой страны. Потом он получил за это от Фабрисио Вердума и сразу побежал в полицию, визжа, как маленький ребёнок. Он ещё ничего не добился, но старается вести себя на пресс-конференциях как Конор Макгрегор. Я не хочу говорить о нём, но мне приходится, раз меня спрашивают», — приводит слова Биспинга MMA NYTT.
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