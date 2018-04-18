Даниэль Кормье: «Хабиб будет единственным бойцом, который никогда не проиграет»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье отметил, что Хабиб Нурмагомедов останется непобежденным в своей весовой категории. По словам Кормье, россиянин уничтожит даже Макгрегора, если их бой в итоге состоится.

— Хабиб будет единственным бойцом, который никогда не проиграет. Никто не знает, что с ним делать. Не уверен, что он будет драться долго, но пока он здесь, никто не победит его, — приводит mmafighting.com слова Кормье. — Он будет драться с Макгрегором. Это точно случится. Это самый прибыльный бой для Конора с точки зрения денег. Но Хабиб повалит его и уничтожит.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 26 побед в 26 боях. Отметим, что предыдущие десять чемпионов дивизиона избежать поражений не смогли.