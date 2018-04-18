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Даниэль Кормье: «Хабиб будет единственным бойцом, который никогда не проиграет»
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Даниэль Кормье: «Хабиб будет единственным бойцом, который никогда не проиграет» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье отметил, что Хабиб Нурмагомедов останется непобежденным в своей весовой категории. По словам Кормье, россиянин уничтожит даже Макгрегора, если их бой в итоге состоится.
— Хабиб будет единственным бойцом, который никогда не проиграет. Никто не знает, что с ним делать. Не уверен, что он будет драться долго, но пока он здесь, никто не победит его, — приводит mmafighting.com слова Кормье. — Он будет драться с Макгрегором. Это точно случится. Это самый прибыльный бой для Конора с точки зрения денег. Но Хабиб повалит его и уничтожит.
Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 26 побед в 26 боях. Отметим, что предыдущие десять чемпионов дивизиона избежать поражений не смогли.
Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что экс-чемпион в легком весе Конор Магрегор собирается вернуться в октагон уже в этом году. ​
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