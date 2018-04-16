Даниэль Кормье хочет третий бой с Джоном Джонсом

В начале июля на UFC 226 в Лас-Вегасе (США) чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье (22-1) оспорит титул в тяжёлой категории, выйдя в октагон против Стипе Миочича (18-2). Однако, предстоящий мегафайт не является пределом мечтаний Даниэля.

В интервью MMAFighting он признался, что хотел бы ещё раз попробовать одолеть Джона Джонса , от которого потерпел уже два поражения (второе не вошло в официальную статистику, поскольку Джонс провалил допинг-тест, и поединок был признан несостоявшимся).

«Я хочу драться с Джоном Джонсом, — заявил Кормье. — Я чувствую, что могу выиграть. Знаю, что проиграл два боя, причём последний ударом ногой в голову, но это был хороший бой, как, собственно, и первый. Думаю, в третьем бою я выглядел бы намного лучше. Я хочу драться с Джоном Джонсом. В этом смысле ничего не изменилось».

«Вообще я думал, что дверь для третьего боя с Джонсом закрыта, но вы спросили меня, чего я хочу. Возможно ли это? Я не уверен, но я хочу этого. Мы не всегда получаем то, чего хотим, но я чувствую, что если у нас будет такая возможность, это будет хороший бой. Это то, чего я хочу. Если нет, я готов драться с кем угодно. Я всегда так поступаю. Я защитил титул против Волкана Оздемира, потому что он был следующий в очереди, и я дрался с ним»

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Источник: FightTime

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