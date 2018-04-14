Дастин Порье — Джастин Гэтжи: онлайн трансляция UFC on Fox 29

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть основной кард предстоящего турнира UFC on Fox 29 в Глендейле (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Основной кард

Исраэль Адесанья (12-0) — Марвин Веттори (12-3-1)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ главных поединков UFC on Fox 29 от vRINGe.com Начало трансляции основного карда (15 апреля) — 05:00 (Киев/Москва) и 08:00 (Астана)

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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