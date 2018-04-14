Дастин Порье — Джастин Гэтжи на UFC on FOX 29 15 апреля.

Дастин Порье и Джастин Гэтжи готовы показать самый зрелищный бой в лёгком весе, чтобы победитель их поединка встретился с чемпионом.

В ночь с 14 на 15 апреля пройдёт очередной турнир UFC. Место действия — Глендейл, Штат Аризона, США. Несмотря на то, что кард не номерной, событие UFC on FOX 29 составлено из очень сильных и интригующих противостояний.

Дастин Порье — Джастин Гэтжи

Главным событием турнира станет встреча двух ярких легковесов Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Прямо сейчас бойцы расположились на пятой и шестой строчках соответственно. А значит, победа поднимет любого из них в элиту дивизиона. А, может, и в статус главного претендента на бой с Хабибом Нурмагомедовым за пояс.

Дастин Порье, после сокрушительного поражения от Майкла Джонсона в сентябре 2016-го, провел серию из трёх впечатляющих поединков. Сначала решением большинства судей был пройден неуступчивый Джим Миллер . А двумя месяцами спустя случилось побоище с Эдди Альваресом , завершившееся нелегальным ударом колена от Дастина, вследствие чего бой получил статус «не состоявшийся». Попытки организовать реванш, который так просил Порье, ни к чему не привели. В итоге Бриллиант (прозвище Порье — прим. «Чемпионата») согласился встретиться в клетке с другим экс-чемпионом Энтони Петтисом. С ним Порье также устроил кровавую бойню, а вдобавок ещё и выиграл — сдачей соперника в третьем раунде. Петтис получил болезненное повреждение ребра, сражаясь в партере, и не смог продолжить бой.

Новый соперник Порье Джастин Гэтжи пришёл в UFC в прошлом году, после того как в пятый раз защитил пояс организации WSOF. Нокаутировав Майкла Джонсона в июле 2017, Хайлат буквально ворвался в топ лёгкого дивизиона. Имея за плечами безупречный рекорд 18-0, Джастин получил в оппоненты Эдди Альвреса. Кульминация лучшего поединка 2017 года наступила в третьем отрезке, когда колено Альвареса угодило челюсть Гаетжи, отправив того на канвас. Таким образом, Джастин подходит к поединку с Порье с первым в карьере поражением за спиной.

Букмекеры с коэффициентом 1.83 считают фаворитом Порье. На победу Гэтжи букмекерские компании выкатили цифру 2.13.

Карлос Кондит — Чарльз Оливейра

Изначально Карлос Кондит должен был встретиться с Мэттом Брауном, но неделю назад Бессмертный порвал крестообразную связку колена. На замену вызвался бразильский Ковбой Чарльз Оливейра, поединок Кондита с которым выглядит не менее привлекательным.

Если вспомнить, каким был Карлос Кондит в 2011 или 2012-м году, то сейчас сложно поверить в его актуальную статистику. В последних пяти поединках Прирождённый Убийца побеждал лишь раз. Начиная со спорного поражения в чемпионском бою от Робби Лоулера , Кондит ведёт неприятную серию из трёх поражений. После поединка с Безжалостным Карлос уступил Дэмиану Майе и Нилу Мэгни. Можно сказать, поединок с Оливерой — последняя возможность для Коднита вернуться в элиту дивизиона.

До декабря 2017 Чарльз Оливейра вёл серию из четырех побед. Бразилец оступился, встретившись в клетке с гавайцем Янси Медейросом. Один из красивейших поединков года закончился зрелищным добиванием в третьем раунде от Медейроса.

Если посмотреть на последние выступления бойцов, то коэффициенты — 2.85 на Кондита и 1.50 на Оливейру — можно назвать закономерными.

Исраель Адесанья — Мартин Веттори

Третьим по значимости поединком UFC on FOX 29 станет столкновение двух молодых проспектов Исраэля Адесанья и Мартина Веттори. Исраэль Адесанья прямо сейчас считается будущей суперзвездой UFC. Обладая невероятным бэкраундом в кикбоксинге, нигериец, представляющий Новую Зеландию, продолжает зарабатывать себе громкое имя в ММА. Пока послужной список Адесанья в смешанных единоборствах выглядит так: 12 боев, 12 побед, 12 нокаутов. Дебют Исраеля в сильнейшей лиге мира состоялся в феврале этого года, когда во втором раунде им был нокаутирован крепкий американец Роб Уилкинсон.

Новый соперник новозеландца Мартин Веттори успел провести в UFC четыре поединка. Пока итальянец чередует победы с поражениями и даже ничьями. В декабре Веттори поделил напополам результат поединка с россиянином Омари Ахмедовым . До этого были победы над Альберто Перейрой и Витором Мирандой и поражение от Антонио Карлоса Джуниора.

Фаворитом в этом противостоянии выступает Адесанья, коэффициент на него — 1.42. На победу Веттори букмекеры дают цифру 3.20.

Россиянин Муслим Салихов проведёт свой второй поединок в UFC против американца Рики Рэйни. Это шанс для «Короля Кунг-Фу» реабилитироваться за досадное поражение в дебютном бою. Муслим Салихов до поры считался одним из самых сильных полусредневесов за пределами организации Дэны Уайта. К концу 2017 года пятикратный чемпион мира по Ушу-саньда наконец пришел к соглашению с UFC. Увы, первый поединок против доминиканца Алекса Гарсии закончился поражением во второй пятиминутке. Теперь же представителю школы единоборств «Пять сторон света» Салихову просто необходимо запустить серию побед.

Рик Рэйни в Глиндейле проводит дебют в UFC. До этого Снайпер выступал в Bellator, где успел провести семь поединков, одержав пять побед. Подобный вызов — большой шанс для Рэйни сходу громко заявить о себе, одержав победу над именитым соперником. Букмекеры видят в Муслиме Салихове фаворита, давая на него коэффициент 1.56. Цифры Рика Рэйни — 2.68 — вполне отражают его положение в предстоящем бою.