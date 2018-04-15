Пике Кондита продолжается: его задушил Алекс Оливейра

Глендейл, США. Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе американец Карлос Кондит (30-12) никак не может выпутаться из чёрной карьерной полосы и потерпел уже четвёртое поражение подряд. В со-главном поединке турнира UFC on Fox 29 его досрочно огорчил бразилец Алекс Оливейра (18-5-1), который, таким образом, закрыл неудачу в предыдущем поединке против Янси Медейроса

Напомним, что изначально у Кондита был запланирован бой с Мэттом Брауном, который травмировался в ходе подготовки. За две недели до выхода в клетку на замену ему вышел Оливейра.

Оба бойца сделали ставку на атаку, выдав яркое противостояние на радость зрителям. В первом раунде и Карлос, и Алекс предпринимали попытки сабмишенов, но безуспешно. Тем не менее, сразу проявилось превосходство бразильца в физической силе.

Вторая пятиминутка получилась под стать первой. Оливейра сильно посёк Кондита локтем, и потряс хайкиком. Карлос попытался ответить тэйкдауном, но Алекс увернулся и взял его на удушающий (гильотину). Кондит сдался.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Оливейра-Кондит (появится позже)

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